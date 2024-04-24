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Çin, Telegram'ı da Yasakladı

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Çin, radikal hamleleriyle gündemden düşmeyen ülkelerden biri olarak Telegram'ı da yasaklama kararı aldı. Çin yönetimi, yabancı mesajlaşma uygulamalarında ajanlık faaliyetlerinin yürütüldüğünü öne sürerek bu kararı aldı.

Radikal hamleleriyle gündemden düşmeyen ülkelerden Çin, bu kez de Telegram hakkında kapsamlı bir yasaklama kararı getirdi. WhatsApp ve Threads uygulamaları için de geçtiğimiz hafta engelleme getiren ülke, bu sefer de Telegram'ı hedef tahtasına koymuş gibi görünüyor.

Özünde bir Rus firması olan şirketin, Amerikan firmalarıyla aynı muameleyi görmesi büyük bir hayretle karşılanırken, Çin yönetiminin önümüzdeki dönemde yerli mesajlaşma uygulamaları dışında kalan aplikasyonlara hiçbir şekilde izin vermeyeceği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Çin, Telegram hakkında yasaklama kararı getirdi

Yabancı mesajlaşma uygulamalarında oldukça tehlikeli ajanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü öne süren Çin yönetimi, bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtiliyor. Alınan yasaklama kararına uymak zorunda kalan Apple da, Telegram'ı resmi App Store'undan kaldırmıştı. Bu duruma büyük tepki gösteren şirket kurucusu Pavel Durov ise, Apple'ın kendi ayağına sıktığını ve günün sonunda bu işten onların zararlı çıkacağını iddia ediyor.

Bu kararla birlikte Apple'ın Çin'deki pazar payının gözle görülür ölçüde düşeceğini ön gören Durov, birçok Çinli kullanıcının zaten VPN gibi uygulamalar sayesinde tüm bu yasakları rahat bir şekilde aştığını ifade etti. Apple yönetimi ise şu an için konu hakkında detaylı bir açıklamaya imza atmış değil. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin yasaklama politikaları ile neyi amaçlıyor? Siz hiç Telegram uygulamasını kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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