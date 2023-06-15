Çin, tek seferde en fazla uyduyu fırlatarak rekor kırdı

Çin, yörüngeye yerleştirilmek üzere 41 uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketinin fırlatılmasıyla tek seferde en fazla uydunun fırlatıldığı ülke rekorunu kırdı.

TAİYUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin, yörüngeye yerleştirilmek üzere 41 uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketinin fırlatılmasıyla tek seferde en fazla uydunun fırlatıldığı ülke rekorunu kırdı.

Roket, Çin'in kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü Beijing saatiyle 13.30'da fırlatıldı ve aralarında Jilin-1 Gaofen 06A'nın da bulunduğu uyduları önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bu uyduların ticari uzaktan algılama hizmetleri ve ilgili teknolojilerin doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Bu, Uzun Yürüyüş roket serileriyle yapılan 476. uçuş misyonuydu.