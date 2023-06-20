Çin, Şıyan-25 sınıfı uyduyu uzaya gönderdi

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı 'Şıyan' sınıfı uyduyu uzaya gönderdi. Şıyan-25 uydusu, Long March-6 roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezinden fırlatıldı ve yer gözlem teknolojisi deneylerinde kullanılması planlanıyor.