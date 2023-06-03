Çin, Sivil İnsansız Hava Aracı Sektörü İçin İlk Zorunlu Ulusal Standardı Yayımladı

Çin, sektörün sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla sivil insansız hava aracı sektörü için ilk zorunlu ulusal standardını yayımladı. Standart, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek ve sivil insansız hava araçlarının kalite ve güvenlik risklerinin ele alınmasına yardımcı olacak.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin, sektörün sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla sivil insansız hava aracı sektörü için ilk zorunlu ulusal standardını yayımladı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin Cuma günü yayımladığı ulusal standart, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek ve sivil insansız hava araçlarının kalite ve güvenlik risklerinin ele alınmasına yardımcı olacak.

Elektronik çitlerden uzaktan tanımlama ve acil imha süreçlerine kadar 17 alanı kapsayan zorunlu teknik gereksinimleri içeren standart, insansız hava araçlarının tasarımına, üretimine ve test edilmesine rehberlik edecek ve kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacak.

Mikro, hafif ve küçük insansız hava araçlarını kapsayan standart, model uçaklar için geçerli olmayacak.