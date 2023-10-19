Çin, Shenzhou-17 Uzay Aracını Fırlatma Alanına Nakletti

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun fırlatma alanına nakledildiğini duyurdu. Fırlatma öncesi kontroller ve testler planlandığı şekilde yapılacak.

JİUQUAN, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun Perşembe günü fırlatma alanına nakledildiğini duyurdu.

Ajans, fırlatma alanındaki tesislerin ve ekipmanların iyi durumda olduğunu vurgulayarak, fırlatma öncesi çeşitli fonksiyon kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde yapılacağını bildirdi. Uzay aracı yakında uygun bir saatte fırlatılacak.