Çin, Shenzhou-16 uzay uçuşu görevini duyurdu

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 uzay uçuşu görevinin Çinli taykonotlar Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao tarafından gerçekleştirileceğini ve Jing'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Shenzhou-16 uzay uçuşu görevini yerine getirecek Çinli taykonotlar Jing Haipeng (ortada), Zhu Yangzhu (sağda) ve Gui Haichao. (Fotoğraf: Xinhua)

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 uzay uçuşu görevinin Çinli taykonotlar Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao tarafından gerçekleştirileceğini ve Jing'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Ajans, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Jing'in dördüncü kez uzaya gidecek ilk Çinli taykonot olacağını açıkladı. Jing, 2008'de Shenzhou-7 görevine katılmış, 2012'de Shenzhou-9 ve 2016'da Shenzhou-11 mürettebatını komuta etmişti.

İlk uzay yolculuklarını gerçekleştirecek olan Zhu ve Gui ise Çin'in, seçimleri Eylül 2020'de tamamlanan üçüncü taykonot serisinde yer alıyor.

Zhu, Shenzhou-16 görevinde uzay uçuş mühendisi olarak çalışacak. Beijing merkezli Beihang Üniversitesi'nde profesör olan Gui ise Çin'in Tiangong uzay istasyonunda, bilimsel deney cihazlarının yörüngede çalıştırılmasından sorumlu araştırma cihazları uzmanı olarak görev yapacak.

CMSA Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 09.31'de uzaya gönderileceğini söyledi.

Shenzhou-16, Çin'in uzay istasyonu programının uygulama ve geliştirme aşamasına girmesinden sonraki ilk mürettebatlı görev olacak.

Lin, üç taykonotun yaklaşık 5 ay boyunca yörüngede kalacağını belirtti.