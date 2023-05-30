Çin, Shenzhou-16 uzay aracıyla üç astronotu uzay istasyonuna gönderdi

Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi. Shenzhou-16 mürettebatı, yörüngedeki Shenzhou-15 mürettebatıyla iş devri gerçekleştirecek.

Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak üç astronotu 5 aylık bir görev için uzay istasyonuna gönderdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), uzay aracının Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 09.31'de fırlatıldığını duyurdu.

Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra, Shenzhou-16 roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdi. CMSA, astronotların iyi durumda olduğunu ve fırlatma görevinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Shenzhou-16 uzay aracı, yörüngeye girmesinin ardından uzay istasyonunun çekirdek kombinasyonuyla hızlı, otomatik bir buluşma ve kenetlenme gerçekleştirecek. Shenzhou-16 mürettebatı, yörüngedeki Shenzhou-15 mürettebatıyla iş devri gerçekleştirecek.

Shenzhou-16 astronotları, planlandığı üzere çeşitli alanlarda büyük ölçekli yörünge testleri ve deneyler gerçekleştirecek. Astronotların yeni kuantum olguları, yüksek hassasiyetli uzay zaman frekans sistemleri, genel göreliliğin doğrulanması ve yaşamın kökenleri konusunda üst düzey bilimsel başarılar elde etmesi bekleniyor.

Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao'dan oluşan mürettebat görevleri boyunca, Tianzhou-5 kargo aracı ile Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının kenetlenmesine ve Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı ile Tianzhou-5 kargo aracının istasyondan ayrılmasına tanıklık edecek.

Shenzhou-16, Çin'in uzay istasyonu programının uygulama ve geliştirme aşamasına girmesinden sonraki ilk mürettebatlı görev ve ülkenin insanlı uzay programının onaylanıp başlatılmasından bu yana gerçekleştirilen 29. uçuş görevi olarak öne çıkıyor.

Fırlatma aynı zamanda Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 475. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Uzay istasyonu kombinasyonu şu anda buluşma ve kenetlenme için yörüngede bulunuyor. Uzay istasyonunun iyi durumda olduğu, Shenzhou-16 uzay aracıyla buluşma ve kenetlenme için hazır olduğu ve mürettebatın gelişini beklediği bildirildi.