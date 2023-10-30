Çin, Shenzhou-16 Taykonotlarının Kontrolünü Shenzhou-17 Mürettebatına Teslim Etti

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-16 taykonotlarının Pazar günü Tiangong uzay istasyonunun kontrolünü yeni gelen Shenzhou-17 mürettebatına teslim ettiğini bildirdi. Shenzhou-16 taykonotlarının belirlenen tüm görevleri tamamlamasının ardından, iki mürettebat bir devir teslim töreni düzenledi. Taykonotların 31 Ekim'de Shenzhou-16 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-16 taykonotlarının Pazar günü Tiangong uzay istasyonunun kontrolünü yeni gelen Shenzhou-17 mürettebatına teslim ettiğini bildirdi.

Shenzhou-16 taykonotlarının belirlenen tüm görevleri tamamlamasının ardından, iki mürettebat bir devir teslim töreni düzenledi. Taykonotların 31 Ekim'de Shenzhou-16 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı, Shenzhou-16 uzay aracının dönüşüne hazırlanıyor.

Böylece, Dongfeng İniş Alanı'nın mürettebatlı bir uzay aracı ve mürettebatını karşıladığı beşinci görev gerçekleştirilmiş olacak.

İniş alanından yapılan açıklamada, yer personelinin yaklaşan görev için çeşitli arama ve kurtarma tatbikatları yaptığı belirtildi.