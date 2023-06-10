Çin, Roket Yardımcı Motorlarının İnişini Kontrol Etmek İçin Paraşüt Sistemi Test Etti

Çin, roket yardımcı motorlarının hedeflenen alanlara inişine kılavuzluk edecek bir paraşüt sistemini test etti. Sistem, roket yardımcı motorlarını önceden belirlenen konuma getirerek iniş alanı aralığını yüzde 80 oranında daralttı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen ve yeni bir BeiDou navigasyon uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Zhiyuan/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin, yakın zamanda gerçekleştirilen bir fırlatma sırasında, roket yardımcı motorlarının hedeflenen alanlara inişine kılavuzluk edecek bir paraşüt sistemini test etti.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre sistem, 17 Mayıs'ta Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve bir BeiDou navigasyon uydusunu yörüngeye taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketi üzerinde denendi.

Akademi tarafından geliştirilen paraşüt, roket yardımcı motorlarını önceden belirlenen konuma getirerek iniş alanı aralığını yüzde 80 oranında daralttı.

Roket yardımcı motorlarının nereye iniş yapacağı konusunda daha hassas kontrole imkan sağlayacak şekilde tasarlanan sistem, belirli bir alçalma yüksekliğinde paraşüt kanadını otomatik olarak açarak yardımcı motorların hesaplanan iniş alanına gitmesini sağlıyor.

Çin'deki önemli fırlatma sahalarının çoğu, karanın iç kesimlerinde olduğu için roket parçalarının, başta insan faaliyetlerinin olduğu bölgelere önceden kestirilemez şekilde düşmesinin önlenmesi, bilim insanları açısından acil bir görev halini almış durumda.