Çin, Qinghai-Tibet Platosu'nda Bilimsel Araştırmalarda İlerleme Kaydetti

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan resmi rapora göre, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki bilimsel araştırmalar ve teknolojik atılımlarda büyük ilerleme kaydedildi. Merkezi hükümetin plato üzerinde gerçekleştirdiği ikinci kapsamlı bilimsel araştırma, yer ve yaşam bilimlerinde yeni teorilerin ortaya çıkmasını sağladı.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Cuma günü yayımlanan resmi raporda, Qinghai- Tibet Platosu'ndaki bilimsel araştırmalar ve teknolojik atılımlarda büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi.

"Yeni Dönemde Xizang Yönetişimine İlişkin Çin Komünist Partisi Politikaları: Yaklaşım ve Başarılar" başlıklı raporda merkezi hükümetin, Qinghai-Tibet Platosu'nda su, eko-çevre ve insan faaliyetlerine ilişkin ikinci kapsamlı bilimsel araştırmayı başlatarak, yerel çevresel değişiklikler ile bunların mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bir analiz yaptığı belirtildi.

Rapora göre bu durum, yer ve yaşam bilimlerinin en yeni uluslararası alanlarında bir dizi orijinal teori ortaya koyarak plato hakkındaki bilgileri önemli ölçüde artırdı.