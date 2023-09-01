Çin, mürettebatlı Ay keşif görevleri için isim arıyor

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Perşembe günü gelecekteki mürettebatlı Ay keşif görevlerinde kullanılacak yeni araçları için isim aramaya başladı.

CMSA, yeni nesil mürettebatlı uzay araçları ve mürettebatlı Ay aracı için halktan isim önerileri istedi.

Daha önce yayımlanan bir rapora göre Çin, bilimsel keşif yapmak üzere 2030 yılından önce Ay'a taykonotlar göndermeyi planlıyor. Plana göre iki taşıyıcı roket fırlatılarak sırasıyla bir Ay iniş aracı ve bir insanlı uzay aracı Ay yörüngesine gönderilecek. Uzay aracı ve iniş aracı birbirleriyle buluşup kenetlenecek ve ardından taykonotlar iniş aracına girecek.

İsim belirleme süreci ise halka açık olup 30 Eylül'e kadar devam edecek. CMSA, sürecin Çin'in mürettebatlı uzay programına ilgi duyanlara yönelik olduğunu belirtti.

Uzay ajansı ayrıca, Çin'in mürettebatlı uzay programının 2024 yılında gerçekleştireceği Tianzhou-7 ve Tianzhou-8 kargo uzay aracı ile Shenzhou-18 ve Shenzhou-19 mürettebatlı uzay araçlarının fırlatılması da dahil olmak üzere dört görev için logo aramaya başladı.