Çin, Metaverse Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Açıkladı

Çin, metaverse endüstrisinin yenilikçi gelişimini teşvik etmek için üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Plan, metaverse teknolojilerinin geliştirilmesi, endüstriyel sistemlerin oluşturulması ve sektör büyümesinin artırılması gibi önlemleri içeriyor.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, metaverse endüstrisinin yenilikçi gelişimini teşvik etmek için üç yıllık bir eylem planı açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ve diğer dört departman tarafından ortaklaşa hazırlanan planda, 2023-2025 zaman diliminde sektör büyümesini artırmak için gelişmiş metaverse teknolojileri ve endüstriyel sistemler oluşturmak da dahil olmak üzere ayrıntılı önlemler yer alıyor.

Plana göre 2025 yılına kadar metaverse teknolojilerde, endüstrilerde, uygulamalarda ve diğer alanlarda atılımlar yapılması gerekiyor zira metaverse dijital ekonomide önemli bir büyüme kutbu haline gelecek.

Plan, 2025 yılına kadar metaverse ile ilgili ve küresel etkiye sahip üç ila beş şirket geliştirmeyi ve üç ila beş endüstri kümelenme bölgesi oluşturmayı hedefliyor.

Planda ayrıca temel metaverse teknolojilerinin entegre inovasyonunun geliştirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuluyor ve endüstriyel metaverse ile dijital yaşamdaki beş temel görevin ana hatları çiziliyor.