Çin, Long March 2D Roketiyle 4 Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

Çin, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle 4 yeni uyduyu uzaya gönderdi. Uydulardan üçü uzaktan algılama verilerini toplayarak ticari uydu hizmeti sunarken, diğer uydu ise uydu iletişim teknolojisinin doğrulanması için kullanılacak.