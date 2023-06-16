Çin, Kuşak ve Yol hattında ilk süper gözlem istasyonunu Tacikistan'da açtı

Lanzhou Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Kuşak ve Yol hattında iklim ve çevreye yönelik Çin dışındaki ilk süper gözlem istasyonu Tacikistan'da faaliyete geçti. İstasyon, Orta Asya'nın kilit bölgelerindeki toz, kirleticiler ve meteorolojik unsurlar hakkında kapsamlı gözlem verileri sağlayacak.

LANZHOU, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki Lanzhou Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kuşak ve Yol hattında iklim ve çevreye yönelik Çin dışındaki ilk süper gözlem istasyonu Tacikistan'da faaliyete geçti.

Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen ve Lanzhou Üniversitesi'nde profesör olan Huang Jianping, Tacikistan'ın Şartuz kentindeki gözlem istasyonunun Orta Asya'nın kilit bölgelerindeki toz, kirleticiler ve meteorolojik unsurlar hakkında kapsamlı gözlem verileri sağladığını söyledi.

Huang, gözlem istasyonunun meteorolojik felaketlere dair uyarı verip iklim değişikliğine karşı önlem alınmasını sağlayabileceğini söyledi.

İstasyon, Lanzhou Üniversitesi tarafından başlatılan, Çin ve diğer ülkelerin hükümet yetkilileri ve kurumları tarafından ortaklaşa inşa edilen Kuşak ve Yol iklim ve çevre gözlem ağının bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Kuşak ve Yol ülkeleri ve bölgeleri boyunca tasarlanan 20'den fazla istasyonu içeren ve 2016 yılında çalışmalarına başlanan gözlem ağı, Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'dan başlıyor. Lanzhou Üniversitesi'nden profesör Huang Zhongwei, şimdiye kadar Çin'de yedi istasyonun ve Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir istasyonun hizmete girdiğini söyledi.

Gözlem ağı, kum ve tozun uzun mesafeli iletimini ve atmosferdeki karmaşık kirleticilerin yerel yayılma yasasını izleyerek sosyo-ekonomik kalkınmaya hizmet edecek, küresel iklim değişikliği çalışmaları ve diğer çeşitli alanlarda rol oynayacak.