Çin, Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen konferansta uluslararası bir bilim ve teknoloji işbirliği inisiyatifi önerdi. İnisiyatif, adil, hakkaniyetli ve ayrımcılıktan uzak bir işbirliği kavramının benimsenmesini ve küresel bir bilim ve teknoloji topluluğu oluşturulmasını hedefliyor.

Çin, Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji İşbirliği İnisiyatifi Önerdi

CHONGQİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde düzenlenen Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşimi Konferansı'nda ilk kez uluslararası bir bilim ve teknoloji işbirliği inisiyatifi önerdi.

İnisiyatif; açık, adil, hakkaniyetli ve ayrımcılıktan uzak uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği kavramının benimsenmesi ve uygulanması, "bilim sınır tanımaz ve tüm insanlığa fayda sağlar" ilkesine bağlı kalınması, ayrıca küresel bir bilim ve teknoloji topluluğu oluşturmak için el ele verilmesi çağrısında bulunuyor.

İnisiyatif ayrıca, küresel bilim ve teknoloji yönetişiminin iyileştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunmasının güçlendirilmesi, teknolojik inovasyonda küresel işbirliği ve küresel bir inovasyon ağının kurulmasını öngörüyor.

Küresel anlamda teknolojik inovasyon personeli ve kaynaklarının serbest dolaşımına bağlı kalınması ve yetenek etkileşimleri ve işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan inisiyatif, tüm ülkelerin ve bilimsel araştırma kuruluşlarının, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliğine eşit katılımını savunuyor.

Salı günü sona eren konferansta açıklanan resmi verilere göre Çin, 80'den fazla Kuşak ve Yol üyesi ülkeyle bilimsel ve teknolojik işbirliği konusunda hükümetler arası anlaşmalar imzaladı. Çin ayrıca sağlık, ulaşım, materyal ve enerji gibi alanlarda 50'den fazla Kuşak ve Yol laboratuvarını ortaklaşa inşa ederken, Kuşak ve Yol ortağı ülkelerde 20'yi aşkın tarımsal teknoloji gösterim merkezi ve 70'ten fazla sanayi parkı kurdu.