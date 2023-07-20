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Çin, Kuaizhou-1A Roketiyle Dört Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

Teknoloji Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, dört yeni uyduyu başarıyla uzaya gönderdi.

JİUQUAN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, 20 Temmuz 2023.

Çin, dört yeni uyduyu uzaya gönderecek Kuaizhou-1A taşıyıcı roketini Perşembe günü Beijing saatiyle 11.20'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlattı.

Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait dört uydu planlanan yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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