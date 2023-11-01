Çin, kendi SpaceX'ini kurmak için özel sektöre yatırımları arttırıyor

Çin Uzay Ajansı, özel sektör yatırımlarını arttırarak kendi SpaceX'ini kurmayı hedefliyor. Çinli bir Elon Musk arayışında olan hükümet, özel sektör şirketlerine teklifler götürüyor.

Çinli Elon Musk videosunu muhtemelen bir yerlerde görmüşsünüzdür. "Hi, I am Elon Maa" olarak başlayan video da Musk'ı taklit eden bir Çinli; giyim, saç tıraşı ve önünde çekim yaptığı Tesla Model S ile sosyal medyada oldukça sevilmişti. İşin şakası bir yana Çin gerçekten kendi Elon Musk'ını arıyor diyebiliriz. Hükümet Çinli bir SpaceX şirketinin kurulması için özel sektöre teklifler götürüyor. İşte detaylar…

Çinliler kendi SpaceX'ini kurmak için özel sektöre yatırımları arttırdı!

Mayıs ayından bu yana Tiangong uzay istasyonunda çalışan üç astronotu dün Dünya'ya geri gönderen Çin Uzay Ajansı, gelecekteki görevler için özel sektör şirketleri ile çalışmak istiyor. Bu kapsamda özel sektör yatırımlarını arttıran Çin Uzay Ajansı, kendi SpaceX'lerini kurmak ve başına da yine kendi Elon Musk'larını oturtmak istiyor.

Konuyla ilgili olarak ajans direktör yardımcısı Lin Xiqiang, üç astronotu uzaya gönderen Shenzhou 17'nin fırlatılmasından bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Çin uzay istasyonuna kargo taşıma gezileri için özel olarak geliştirilen roketler ile ilgili teklifler aldıklarını belirtti. Bu kapsamda özel sektör yatırımlarına daha sıcak baktıklarını ve SpaceX gibi oluşumların Çinli versiyonlarının kurulması gerektiğini işaret etti.

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Daha sonrasında açıklamasına "Açık ihale yoluyla, Çin'in özel ticari uzay şirketlerinin hızla gelişip hızla büyüdüğünü ve insanlı uzay görevlerine katılma konusundaki heyecanlarının da yüksek olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini ekledi. Firmalara açık ihale veya yatırım olarak destek sağlayacaklarını belirten Çin Uzay Ajansı henüz yatırımların boyutlarını veya görüşülen şirketler hakkında bilgi paylaşımı yapmadı.

Şu anda özel sektör şirketlerinden yeni proje ve teklifleri ile Çin Uzay Ajansı'na başvuru yapmaları bekleniyor. Hükümetin hedefi gayet açık: SpaceX gibi özel ve ticari uzay şirketlerinin Çin'de de kurulmasını sağlamak ve sayılarını arttırmak.

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