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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uydu fırlattı

Teknoloji Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fengyun-3 06 uydusu Uzun Yürüyüş-4C roketi ile başarıyla fırlatıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan Fengyun-3 06 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu fırlattı.

Fengyun-3 06 uydusu, Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi ile Perşembe günü Beijing saatiyle saat 11.47'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 481. uçuş göreviydi. ¦

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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