Çin, Japonya'nın Siber Güvenlik Sistemlerine Erişim Sağlıyor

Tüm dünya tarafından veri hırsızlığı ve takibi konusunda mimlenmiş olan Çin Halk Cumhuriyeti, yine benzer bir olayla gündemde. ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından tespit edildiğine göre Çin, çok uzun süredir Japonya'nın siber güvenlik sistemlerine erişim sağlıyor.

Çin'in Japonya'nın siber güvenlik sistemine erişimi, ilk olarak 2020'de fark edildi

Asya kıtasından en önemli haberlere ulaşılabilen Nikkei Asia ajansı, geçtiğimiz yıl Japonya'nın askeri siber savunma birimine binlerce kişi işe almayı planladığını bildirmişti. Bu gelişmeyle birlikte bunun da nedeni anlaşılmış oldu. Çin merkezli bilgisayar korsanları, Japon siber savunma ağlarına kapsamlı düzeyde bir erişime sahip.

Bilgisayar korsanlığı olayı, ilk olarak 2020'nin sonlarında ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından keşfedildi. ABD'den konunun muhatabı olan üst düzey yetkilileri içeren bir heyet ile birlikte Japonya'ya uçarak olayı Japon yetkililere bildirdi.

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Bildirilene göre Çin, Japonya başbakanına ABD tarafından bilgilendirme yapıldıktan sonra birkaç ay boyunca Japonya'nın sistemlerine sızmaya devam etti. Yine bildirilene göre bilgisayar korsanları, Trump yönetiminin sonundan 2021'in başlarına kadar erişim sağlamaya devam ettiler.

ABD Siber Komutanlığı, Japonya'nın sistemlerinden kötü amaçlı yazılımları kaldırmasına yardımcı olmayı teklif etti. Ancak Japonya'nın yabancı bir ülkenin ordusunun kendi sistemlerine erişmesini kabul etmeyeceğini ve bu teklifi reddettiği bildirildi.

Japonya daha sonra ağlarını 7/24 izlemek üzere yeni bir siber komutanlık kurdu. Şu anda 4,000 kadar aktif siber güvenlik personeline sahip olan Japonya'nın savunma ağlarına Çin'in hala erişimi olup olmadığı bilinmiyor.