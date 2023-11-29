Çin İtalya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Haftası'nda İşbirliği Görüşmeleri Yapıldı

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin İtalya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Haftası'nda 150'den fazla Çinli bilim ve teknoloji kuruluşundan 300'ü aşkın temsilci, İtalyan meslektaşlarıyla işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi. Etkinlikte akıllı imalat, sanat ve tasarım endüstrisi, kültürel mirasın korunması, gençlik inovasyonu, yeni nesil bilişim teknolojisi, tarım, gıda ve sağlık ile yeşil enerji gibi çok çeşitli alanlarda derinlemesine tartışmalar yürütülüyor.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin İtalya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Haftası'nda 150'den fazla Çinli bilim ve teknoloji kuruluşundan 300'ü aşkın temsilci, İtalyan meslektaşlarıyla işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Salı günü başlayan iki günlük etkinlikte akıllı imalat, sanat ve tasarım endüstrisi, kültürel mirasın korunması, gençlik inovasyonu, yeni nesil bilişim teknolojisi, tarım, gıda ve sağlık ile yeşil enerji gibi çok çeşitli alanlarda derinlemesine tartışmalar yürütülüyor.

Çin İtalya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Haftası, Çin ve İtalyan hükümetleri tarafından sırayla düzenleniyor. 2010 yılından bu yana 11 kez başarıyla gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda bilim ve teknoloji işbirliği projesinin imzalanmasına olanak sağladı.