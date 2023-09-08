Çin, iPhone 15 Satışlarını Yasakladı

iPhone 15 ailesinin tanıtılmasına 4 gün kadar kısa bir süre kaldı. Uzun bekleyişin sona ermesine az kalan şu günlerde Apple için darbe yaratacak bir haber ortaya çıktı. Şirketin en büyük satış payının olduğu ülke Çin, iPhone 15 satışlarını yasaklama kararı aldı. Nedeni ise pek manidar.

Amaç, 'Çin milliyetçiliğini' pekiştirmek adına yabancı markalar yerine yerel markalara teşvik etmek

Bu haftanın başlarında çıkan haberlere göre Çin hükümeti, Çin devlet kurumlarında iPhone kullanımını yasaklamayı hedefliyordu. Hatta dün bu haberin gerçekleştiğini sizlere duyurmuştuk. Çin hükümeti resmen devlet kurumlarında iPhone kullanımını yasakladı.

Daha sonra bu uygulamaların daha da ileri gideceğine dair bir haber de çıktı. Nitekim öyle de oldu. Yeni bir habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kablosuz iletişim operatörü China Mobile, iPhone 15'i müşterilerine satışa sunmayacak.

Gerilim teknoloji dünyasında: Çin iPhone kullanımını yasakladı!

Durumu daha da kötüleşiyor. China Mobile'ın iPhone 15 ailesini satışa sunmayacağını söyleniyor ki bu da Apple için büyük bir endişe kaynağı olabilir zira Çin, şu anda şirket için en önemli pazarlardan biri.

Çin vatandaşlarının böyle bir uygulama kapsamında gerçekten iPhone cihazlarını bırakıp yerel akıllı telefonlara geçtiğine dair bir kanıt da yok. Bloomberg'den gelen bir habere göre, ABD ve Çin hükümetleri arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, Çin'in iPhone'u ülkede kalıcı olarak yasaklamak için hiçbir teşviki yok. Dolayısıyla iddia güçsüz.

Çünkü Apple'ın ülkede hala milyonlarca istihdam sağladığını ve bunun yerel ekonomiyi pozitif yönde etkilediği belirtiyor. Ancak Çin'in her zaman demir perde ekonomi modelini benimsediğini ve ne kadar milliyetçi bir ulus olduğunu da belirtmek gerek.

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Özellikle Huawei ve TikTok anlaşmazlıkları, Çin'i artık harekete geçmeye zorlamış olabilir. Apple, konuyla alakalı yorum yapmayı reddetti. Hakeza China Mobile'da iPhone 15 ailesinin satışı yapılmayacağı iddialarını yanıtsız bıraktı.

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