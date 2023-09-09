Çin'in Zhejiang eyaletinde elektrikli araçlar için 1 milyondan fazla şarj ünitesi inşa edildi

Çin'in Zhejiang eyaletinde, şehirlerde ve kırsal alanlarda giderek daha popüler hale gelen elektrikli araçlara güç sağlamak için 1 milyondan fazla şarj ünitesi inşa edildi. Zhejiang'da bulunan şarj noktalarından 2023-2021 yılları arasında yüzde 70 artışla 3,4 milyar kilovat saatten fazla elektrik sağlandı.

HANGZHOU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, sadece şehirlerde değil kırsal alanlarda da giderek daha popüler hale gelen elektrikli araçlara (EV) güç sağlamak için 1 milyondan fazla şarj ünitesi inşa edildi.

Çin Devlet Şebekesi'nin Zhejiang'daki iştirakine göre, Ağustos ayı sonu itibariyle Zhejiang'da 119.500 halka açık, 929.200 özel şarj ünitesi bulunuyor. Bu şarj noktalarından 2023'ün Ocak ayından Ağustos ayına kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 3,4 milyar kilovat saatten fazla elektrik sağlandı.

Ayrıca, Zhejiang'ın kırsal kesimlerinde artık her zamankinden daha fazla elektrikli araç şarj tesisi bulunuyor. Ağustos ayı sonu itibariyle 792 köy ve kasabada toplam 269.100 özel şarj ünitesi kuruldu. Kırsal bölgelerdeki elektrikli araç sahiplerinin yaklaşık yüzde 84'ü özel şarj ünitelerine sahip.

Eyaletin planına göre Zhejiang, 4 milyondan fazla yeni enerjili aracın şarj talebini karşılamak için 2025 yılına kadar kırsal alanlarda en az 900.000 olmak üzere 2,3 milyondan fazla EV şarj ünitesine sahip olacak.