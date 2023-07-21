Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda ilk uzay yürüyüşü tamamlandı

Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-16 mürettebatı, ilk uzay yürüyüşünü tamamladı. Mürettebat, çeşitli görevleri başarıyla yerine getirdi ve gelecekte uzay bilimi deneyleri yapacak.

Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-16 mürettebatı ilk uzay yürüyüşlerini Perşembe günü 21.40'ta (Beijing saati) tamamladı, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgilere göre Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-16 mürettebatı ilk uzay yürüyüşünü Perşembe günü Beijing saatiyle 21.40'ta tamamladı.

Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao, uzay istasyonunun robotik kolunun yardımıyla belirlenen tüm görevleri işbirliği içinde yerine getirdi. Jing ve Zhu, görevleri sonrasında güvenli şekilde Wentian laboratuvar modülüne geri döndü.

Yaklaşık 8 saat süren araç dışı faaliyetler sırasında mürettebat, Tianhe çekirdek modülünün dışındaki panoramik kameranın destek çerçevesinin montajı ve kaldırılması ile Mengtian laboratuvar modülünün dışındaki iki panoramik kameranın kilidinin açılması ve kaldırılması gibi çeşitli görevleri gerçekleştirdi.

Dördüncü kez uzaya çıkan Jing, ilk kez uzay yürüyüşüne katıldı. Zhu ise Çin'de araç dışı faaliyetlerde görev alan ilk uçuş mühendisi oldu.

Shenzhou-16 mürettebatı, planlandığı üzere gelecekte çok sayıda uzay bilimi deneyleri yürütecek ve çok sayıda uygulama yüklerinin araç dışı montaj görevini tamamlayacak.