Çin'in yerli yolcu uçağı C919'un ikincisi teslim edildi
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Çin'in yerli olarak geliştirdiği C919 büyük yolcu uçağının ikincisi Shanghai'da Çin Doğu Havayolları'na teslim edildi. Uçak, Shanghai ile Sichuan eyaletinin Chengdu kenti arasında hizmet verecek.
Çin'in yerli olarak geliştirdiği C919 büyük yolcu uçağının ikincisi Shanghai'da Çin Doğu Havayolları'na teslim edildi.
Pazar günü Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan saat 10.06'da havalanan uçak, saat 10.20'de Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Çin Doğu Havayolları, ikinci C919 uçağının Shanghai ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kenti arasında hizmet vereceğini açıkladı. Havayollarına teslim edilen ilk C919 uçağı da aynı rotada hizmet veriyordu.
İlk C919 jeti geçtiğimiz Aralık ayında Çin Doğu Havayolları'na teslim edilmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)