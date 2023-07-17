Çin'in yerli üretim Y12F uçağı Avrupa Birliği'nden tip sertifikası aldı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim Y12F uçağı, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan (EASA) tip sertifikası aldı.

Çin'in önde gelen uçak üreticisi Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), Çin tarafından geliştirilen uçağın EASA'dan tip sertifikası almasını bir dönüm noktası olarak niteledi.

Y12F çift motorlu turboprop kısa mesafe yolcu uçağı, AVIC Harbin Uçak Sanayi Grubu Limited Şirketi tarafından geliştirildi.

Sivil uçak modeli olan Y12F, 2015'te Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden ve 2016'da da ABD Federal Havacılık İdaresi'nden tip sertifikası almıştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, bu yeni gelişmenin Y12F uçağının uluslararası pazarının daha da genişlemesini sağlayacağını ve Çin ile Avrupa arasındaki ikili uçuşa elverişlilik işbirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Maksimum kalkış ağırlığı 8,4 ton olan Y12F uçağının yolcu kapasitesi 19'a kadar çıkabiliyor.

AVIC, Y12F'nin yolcu ve kargo taşımacılığı, deniz denetimi, hava fotoğrafçılığı, jeolojik keşif, tıbbi kurtarma ve yapay yağış gibi çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılabileceğini duyurdu.