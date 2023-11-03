Çin'in Yeniden Kullanılabilir Ticari Roketi SQX-2Y Testini Başarıyla Tamamladı

Çin'in yeniden kullanılabilir ticari roketi SQX-2Y dikey kalkış ve iniş uçuş testini başarıyla tamamladı. Roket, sıvı oksijen metan motoruyla çalışıyor ve hedef bölgeye sorunsuz şekilde indi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeniden kullanılabilir ticari roketi SQX-2Y dikey kalkış ve iniş uçuş testini başarıyla tamamladı.

Beijing merkezli roket geliştiricisi i-Space'e göre, yeniden kullanılabilir taşıyıcı roket teknolojisinin işe yaradığını teyit etmek üzere tasarlanan 17 metre uzunluğundaki test roketi, Perşembe günü yerel saatle 14.00'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Sıvı oksijen metan motoruyla çalışan roket, yerden hızla kalkarak 178,42 metre yüksekliğe ulaştı. Roket kalkışından 50 saniyeden fazla bir süre sonra saniyede 0,025 metre hızla hedef bölgeye sorunsuz şekilde indi. Roket, hesaplanan iniş alanının yaklaşık 1,68 metre uzağına iniş yaptı.

i-Space'e göre, test görevi sayesinde kilit teknolojilere ilişkin temel veriler elde edilirken görev orta ve büyük ölçekli yeniden kullanılabilir sıvı oksijen metan roketlerinin geliştirilmesi için teknik destek sağladı.