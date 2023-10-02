Çin'in yazılım ve bilişim sektörü çift haneli büyüme kaydetti

Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri hizmet sektörü, 2023'ün ilk sekiz ayında gelir ve kar açısından çift haneli büyüme kaydetti. Sektörün karı yüzde 13,9 artarak 862,8 milyar yuana ulaştı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da bulunan Guizhou Eyaleti Halk Hastanesi'nde kalça eklemi protez ameliyatı öncesinde yapay zeka yazılımı kullanarak cerrahi tedavi planı yapan bir doktor, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilişim teknolojileri hizmet sektörü, 2023'ün ilk sekiz ayında gelir ve kar açısından çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre bu dönemde sektörün karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 artarak 862,8 milyar yuana (yaklaşık 120,17 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu dönemde sektörün toplam geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 7,52 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Özellikle bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla 753,2 milyar yuan olurken, e-ticaret platformlarının bilişim ve teknoloji hizmetlerinin geliri ise yüzde 9 artışla 698,1 milyar yuana yükseldi.