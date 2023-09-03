Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü çift haneli büyümeyi sürdürdü

Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü, yılın ilk yedi ayında gelir ve kar açısından çift haneli büyümeyi sürdürdü. Sektörün karı yüzde 13,4 artışla 737,4 milyar yuana ulaştı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmeti sektörü yılın ilk yedi ayında gelir ve kar açısından çift haneli büyümeyi sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre sektörün karı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artışla 737,4 milyar yuana (yaklaşık 102,72 milyar ABD doları) ulaştı.

Sektörün toplam geliri bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 6,46 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Özellikle, bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin geliri bir önceki yıla göre yüzde 16,2 artarak 640,9 milyar yuana, e-ticaret platformlarının bilgi ve teknoloji hizmetlerinin geliri ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 570,7 milyar yuana ulaştı.