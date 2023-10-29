Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti

Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü, bu yılın ilk üç çeyreğinde gelir ve karda çift haneli büyüme kaydetti. Sektörün karı yüzde 18,3 artışla 1,01 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü bu yılın ilk üç çeyreğinde gelir ve karda çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, sektörün karı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 artışla 1,01 trilyon yuana (yaklaşık 140,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Bu sektörün toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 8,76 trilyon yuan oldu.

Özellikle bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin geliri bir önceki yıla göre yüzde 15,8 artarak 875 milyar yuana, e-ticaret platformlarının bilgi ve teknoloji hizmetlerinin geliri ise aynı dönemde yüzde 9,4 artarak 799 milyar yuana ulaştı.