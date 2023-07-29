Çin'in Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Çift Haneli Büyüme Kaydetti

Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü, yılın ilk yarısında gelir ve kar açısından çift haneli büyümesini sürdürdü. Sektörün toplam geliri yıllık yüzde 14,2 artışla 5,52 trilyon yuana yükseldi. Şirketlerin toplam karı ise yüzde 10,4 artarak 617 milyar yuana ulaştı.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü, yılın ilk yarısında gelir ve kar açısından çift haneli büyümesini sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektörün söz konusu dönemdeki toplam geliri yıllık yüzde 14,2 artışla 5,52 trilyon yuana (yaklaşık 773,78 milyar ABD doları) yükseldi.

Sektördeki şirketlerin toplam karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 617 milyar yuana ulaştı.

Özellikle bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinden elde edilen gelir, yıllık yüzde 16,5'lik büyük artışla 551,5 milyar yuana yükselirken, aynı dönemde elektronik ticaret platformu hizmetlerinden elde edilen gelir yıllık yüzde 6,1 artışla 476,2 milyar yuana ulaştı.

Veriler ayrıca bu dönemde bilgi güvenliği ürün ve hizmetlerinden elde edilen gelirin 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 85,6 milyar yuana yükseldiğini gösterdi.