Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü çift haneli büyüme kaydetti

Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü 2023'ün ilk beş ayında gelir ve kar açısından çift haneli büyüme kaydetti. Sektörün karı yüzde 12,2 artarak 492,2 milyar yuan oldu.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü 2023'ün ilk beş ayında gelir ve kar açısından çift haneli büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, sektörün karı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 492,2 milyar yuan (yaklaşık 68,55 milyar ABD doları) oldu. Veriler, sektör gelirlerinin de bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,3 artışla 4,32 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Yazılım ihracatı 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 18,9 milyar ABD dolarına gerilerken, dış kaynak yazılım hizmetleri ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.