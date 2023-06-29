Çin'in yapay zeka alanındaki gelişimi övgüyle karşılandı

Dünya İnternet Konferansı'nda yapılan Nishan Dijital Medeniyet Diyaloğu'na katılan girişimciler, Çin'in yapay zeka alanındaki gelişimini övgüyle bahsetti. Etkinlik, yapay zeka çağında dijital bir medeniyet kurmak için uzman görüşlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendi.

Dünya İnternet Konferansı (WIC) tarafından düzenlenen Nishan Dijital Medeniyet Diyaloğu'na katılan girişimciler, Çin'in yapay zeka (AI) alanında kaydettiği gelişimden övgüyle bahsetti.

Çin'in doğusundaki Qufu kentinde Salı günü sona eren üç günlük etkinlik, yapay zeka çağında dijital bir medeniyet kurmak için uzman görüşleri bir araya getirmek amacıyla düzenlendi.

SES 1 (İngilizce): JOHN HOFFMAN, Küresel Mobil İletişim Birliği Sistemi (GSMA) CEO'su:

"Bu yeni dijital dönüşüm çağında bağlantı çok önemli, bu bağlamda yapay zeka, IoT ve büyük verileri güçlendiren 5G teknolojisi, ekonomilerimiz genelinde en büyük kolaylaştırıcı olarak ortaya çıkıyor. Çin, şüphesiz bu alanda en fazla 5G baz istasyonuna sahip liderlerden biri. GSMA, Çin'in 2025 yılına kadar 1 milyar 5G bağlantısına ulaşan ilk ülke olmasını bekliyor."

SES 2 (Çince): ZHANG YONG, Alibaba Grup Başkanı ve CEO'su:

"Çin'de yapay zeka teknolojisinin gelişmesinin üç büyük avantajı var: sağlam bir temel, zengin senaryolar ve veri ile gerçekliğin entegrasyonu. Toplumun büyük ilgisi ve inovasyon ekolojisinin gelişmesiyle, yeni ekolojinin dijitalleşmeden aydınlanmaya olan avantajları pekiştirildi ve güçlendirildi."

Diyaloğa, dünya genelindeki çeşitli sektörlerden yaklaşık 400 temsilci, çevrimiçi veya fiili olarak katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor.(XHTV)