Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde 5G Ağı Kapsama Alanı İçinde

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan resmi rapora göre, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde tüm ilçe ve büyük kasabalar 5G ağı kapsama alanı içinde bulunuyor. Bölgede 8.099 adet 5G baz istasyonu kurulurken, fiber optik kablo döşenerek hemen hemen tüm idari köylerin geniş bant, 4G, radyo ve televizyon sinyallerine erişimi sağlandı.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Cuma günü yayımlanan resmi rapora göre, an itibarıyla ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yer alan tüm ilçe ve büyük kasabalar 5G ağı kapsama alanı içinde bulunuyor.

"Yeni Dönemde Xizang Yönetişimine İlişkin Çin Komünist Partisi Politikaları: Yaklaşım ve Başarılar" başlıklı resmi rapora göre Xizang'da toplam 8.099 adet 5G baz istasyonu kurulurken, yaklaşık 312.600 kilometre fiber optik kablo döşendi.

Rapora göre fiber optik geniş bant, 4G, radyo ve televizyon sinyalleri bölgede bulunan hemen hemen tüm idari köyleri kapsıyor. Modern bulut ve ağ entegrasyonu ise yerel halkın dünyayla çevrimiçi bağlantı kurmasına olanak sağlıyor.