Çin'in Tiencou-5 kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü
Çin'in dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonuna ikmal seferi yapan Tiencou-5 kargo mekiğinin atmosfere kontrollü şekilde döndüğü bildirildi. Uzay aracının parçalarının büyük bölümü atmosfere girerken yanarken, kalan enkazın Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.
Çin'in dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonuna ikmal seferi yapan Tiencou-5 kargo mekiğinin atmosfere kontrollü şekilde dönüğü bildirildi.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, uzay aracının parçalarının büyük bölümünün atmosfere girdiğinde yandığı, kalan az miktardaki enkazın Pasifik Okyanusu'nda önceden belirlenen güvenli sulara düştüğü belirtildi.
Kargo mekiği, dün uzayda istasyonundan ayrılarak bağımsız uçuş moduna geçmişti.
Adı, Çince "gök gemisi" anlamına gelen mekik, 12 Kasım 2022'de Long March 7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
Mekik, uzay istasyonuna 5 ton ağırlığında yakıt, donanım ve ihtiyaç malzemesi taşımıştı.