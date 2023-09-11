Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı bağımsız uçuşa geçti
Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra bağımsız uçuşa geçti. Uzay aracı, Salı günü atmosfere girecek ve çoğu bileşeni yanarak yok olacak, az miktarda enkaz ise Güney Pasifik'te belirlenen güvenli sulara düşecek.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra Pazartesi günü Beijing saatiyle 16.46'da uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak bağımsız uçuşa geçti.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), kargo uzay aracının Salı günü kontrol altında yeniden atmosfere gireceğini, bileşenlerinin çoğunun bu süreç sırasında yanarak yok olacağını ve az miktarda enkazın ise Güney Pasifik'te belirlenen güvenli sulara düşeceğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji