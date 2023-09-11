Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı bağımsız uçuşa geçti

Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra bağımsız uçuşa geçti. Uzay aracı, Salı günü atmosfere girecek ve çoğu bileşeni yanarak yok olacak, az miktarda enkaz ise Güney Pasifik'te belirlenen güvenli sulara düşecek.