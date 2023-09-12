Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı atmosfere kontrollü bir şekilde giriş yaptı

Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı, atmosfere kontrollü bir şekilde giriş yaparak enkazın bir kısmının Güney Pasifik'e düştüğü bildirildi.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-5 kargo uzay aracı, Salı sabahı Beijing saatiyle 09.13'te atmosfere kontrollü bir şekilde giriş yaptı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının bileşenlerinin çoğunun atmosfere yeniden giriş sırasında yandığını ve enkazın küçük bir kısmının da Güney Pasifik'te önceden belirlenmiş güvenli sulara düştüğünü bildirdi.

Tianzhou-5, Pazartesi günü 16.46'da yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak bağımsız uçuşa geçmişti.

Yakıt, bilimsel deney malzemeleri ve taykonotlar için erzak yüklü Tianzhou-5, Çin'in güneyinde bulunan Hainan ada eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 12 Kasım 2022'de fırlatılmıştı.