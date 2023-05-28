Çin'in Tianjin Kentinde Üretilen Akordeonlar Yurtiçi ve Yurtdışında İlgi Görüyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Jinghai ilçesine bağlı Zhongwang kasabasındaki Tianjin Yingwu Müzik Aletleri Limited Şirketi'nin ürettiği akordeonlar, yurtiçi ve yurtdışında ilgi görüyor. Şirketin 71 yıllık bir geçmişi bulunuyor ve yenilenmiş Yingwu markalı akordeonları halihazırda piyasada bulunuyor.

TİANJİN, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Jinghai ilçesine bağlı Zhongwang kasabasındaki Tianjin Yingwu Müzik Aletleri Limited Şirketi'ne ait bir atölyede, akordeonları monte eden işçiler, 25 Mayıs 2023.

Tianjin Yingwu Müzik Aletleri Limited Şirketi'nin akordeon üretiminde 71 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Şirketin selefi Tianjin Müzik Aletleri Fabrikası, 1950'lerde "Yingwu" (Papağan) adlı bir markayla yeni Çin'deki ilk akordeonu üretmişti. O zamandan bu yana burada üretilen Yingwu akordeonları, hem yurtiçi hem de yurtdışında yoğun ilgi görüyor.

Son yıllarda teknolojik yenilikler ile ürün araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten şirket, yabancı markalarla da işbirliği yapıyor. Şirketin yenilenmiş ve optimize edilmiş Yingwu markalı akordeonları halihazırda piyasaya girmiş durumda ve nesillerdir saygı duyulan Yingwu markası, yeni bir canlılıkla faaliyetlerine devam ediyor. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)