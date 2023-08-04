Çin'in Tianjin kentinde sellerle mücadele için insansız hidrolojik izleme gemisi kullanıldı
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Tianjin'deki önemli bir su kontrol projesinde, sellerle mücadelede yardımcı olmak üzere gerçek zamanlı hidrolojik veri toplamak için Çarşamba günü insansız bir hidrolojik izleme gemisi kullanıldı.
HABER: Çin'in Tianjin kentinde sellerle mücadele için insansız hidrolojik izleme gemisi kullanıldı
ÇEKİM LİSTESİ:
1. İnsansız hidrolojik izleme gemisinin çeşitli görüntüleri
2. Tianjin'in Duliujian Nehri'nden çeşitli görüntüler
HABERİN İÇERİĞİ:
Tianjin'deki önemli bir su kontrol projesinde, sellerle mücadelede yardımcı olmak üzere gerçek zamanlı hidrolojik veri toplamak için Çarşamba günü insansız bir hidrolojik izleme gemisi kullanıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji