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Çin'in Tianjin kentinde sellerle mücadele için insansız hidrolojik izleme gemisi kullanıldı

Teknoloji Haberleri

Tianjin'deki önemli bir su kontrol projesinde, sellerle mücadelede yardımcı olmak üzere gerçek zamanlı hidrolojik veri toplamak için Çarşamba günü insansız bir hidrolojik izleme gemisi kullanıldı.

HABER: Çin'in Tianjin kentinde sellerle mücadele için insansız hidrolojik izleme gemisi kullanıldı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. İnsansız hidrolojik izleme gemisinin çeşitli görüntüleri

2. Tianjin'in Duliujian Nehri'nden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Tianjin'deki önemli bir su kontrol projesinde, sellerle mücadelede yardımcı olmak üzere gerçek zamanlı hidrolojik veri toplamak için Çarşamba günü insansız bir hidrolojik izleme gemisi kullanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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