Çin'in Tianjin kentinde sellerle mücadele için insansız hidrolojik izleme gemisi kullanıldı

Tianjin'deki önemli bir su kontrol projesinde, sellerle mücadelede yardımcı olmak üzere gerçek zamanlı hidrolojik veri toplamak için Çarşamba günü insansız bir hidrolojik izleme gemisi kullanıldı.