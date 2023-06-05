Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya Bilimsel Deney Örnekleri Getirildi

Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülüyle, Çin'in Tiangong uzay istasyonundan Dünya'ya yeni bilimsel deney örneklerinin getirildiği duyuruldu. Örnekler, müteakip araştırma ve çalışmalar için uzay uygulama sisteminin bilim insanlarına teslim edildi.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Science and Technology Daily gazetesi, Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülüyle, Çin'in Tiangong uzay istasyonundan Dünya'ya yeni bilimsel deney örneklerinin getirildiğini duyurdu.

Gazetede Pazartesi günü çıkan habere göre örnekler, müteakip araştırma ve çalışmalar için uzay uygulama sisteminin bilim insanlarına teslim edildi.

Haberde uzay uygulama sisteminin, Shenzhou-15 uzay aracının dönüş kapsülüyle toplam 15 bilimsel projeye ait deney örneğini Dünya'ya gönderdiği belirtildi.

20 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip örnekler, yaşam deneylerinde ve malzeme deneylerinde kullanılacak.

Bilim insanları, yaşam deneyleri kapsamında örnekler üzerinde moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, yörüngede büyüme ve metabolizma analizleri gerçekleştirecek.

Malzeme deneylerinin örnekleri üzerinde ise test ve analizler yapılarak ilgili malzemelerin yerçekimi ortamında bilinmesi zor olan fiziksel özellikleri ve kimyasal değişiklikleri incelenecek.

Shenzhou-15'in dönüş kapsülü, Pazar günü Beijing saatiyle sabah 06.33'te Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına indi.