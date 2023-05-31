Çin'in Shenzhou-16 uzay aracı fırlatması küresel uzay endüstrisi için büyük bir başarı

Rus astronotik uzmanı Aleksandr Zheleznyakov, Çin'in Shenzhou-16 uzay aracının başarılı fırlatmasının küresel uzay endüstrisi için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Zheleznyakov, Çin'in uzay endüstrisinde üst düzey ve hızlı bir gelişme gösterdiğini belirtti ve Rusya ile Çin'in çeşitli gezegenlere ilişkin keşif projelerinde işbirliği yapabileceğini söyledi.

ST. PETERSBURG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Rus astronotik uzmanı Aleksandr Zheleznyakov, Tiangong uzay istasyonuna üç astronot taşıyan Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının başarıyla fırlatılmasının hem Çin hem de küresel uzay endüstrisi açısından büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Tsiolkovsky Rus Kozmonotik Akademisi üyesi ve aynı zamanda astronotik tarihçisi olan Aleksandr Zheleznyakov Salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in gerçekleştirdiği şaşırtıcı ve çok anlamlı fırlatmanın, insanoğlunun uzayı ve evreni keşfetmesi için olasılıkları artırdığını söyledi.

İnsanoğlu 60 yılı aşkın bir süredir uzayda bulunuyor olsa da, mürettebatlı bir uzay aracının fırlatılması hala benzersiz ve önemli bir olay olma özelliğini koruyor.

Zheleznyakov, "Çin, uzay endüstrisinde üst düzey ve hızlı bir gelişme gösteriyor. Bu alandaki başarıları her geçen yıl daha da dikkat çekici hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Mars ve Ay'ın keşfi gibi alanlarda Çin'in yaptığı uzay araştırmalarının dünyanın ilgisini çektiğini belirten Zheleznyakov, Rusya ve Çin'in Ay, Venüs ve Mars da dahil olmak üzere çeşitli gezegenlere ilişkin çok sayıda keşif projesinde işbirliği yapabileceğini söyledi.

Zheleznyakov ayrıca, "Çin'in teknolojik kabiliyetleri ve uzayda kaydettiği son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Çin'le birlikte çalışmak verimli olabilir" yorumunu yaptı.