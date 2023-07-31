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Çin'in Shenzhou-15 Mürettebatlı Uzay Misyonunun Astronotları Basının Karşısına Çıktı

Teknoloji Haberleri

Çin'in başkenti Beijing'de basın mensuplarıyla buluşan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay misyonunun astronotları Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu, Haziran ayında Dünya'ya döndükten sonra ilk kez basının karşısına çıktı. Çin, 29 Kasım 2022'de mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-15'i fırlatarak astronotları uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye göndermişti.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de basın mensuplarıyla buluşan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay misyonunun astronotları Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, 31 Temmuz 2023.

Çin'in Shenzhou-15 mürettebatlı misyonunun üç astronotu, Haziran ayında Dünya'ya döndükten sonra Pazartesi günü ilk kez basının karşısına çıktı.

Çin, 29 Kasım 2022'de mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-15'i fırlatarak Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye göndermişti.

(Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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