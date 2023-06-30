Çin'in Shenzhen kenti, 300 yeni süperşarj istasyonu inşa edecek

Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti, yeni enerjili araçların şarj edilmesini kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde 300 yeni süperşarj istasyonu inşa etmeyi planladığını duyurdu. Şehir, 2030 yılına kadar 'Süperşarj Şehri' olmayı hedefliyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde yer alan Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 27. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi Uluslararası Otomobil Fuarı sırasında Çinli otomobil üreticisi BYD'nin yeni enerji araçları hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

SHENZHEN, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyinde hızla gelişen Shenzhen kenti, yeni enerjili araçların (NEV) şarj edilmesini daha da kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde 300 yeni süperşarj istasyonu inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Söz konusu planın duyurulduğu 2023 Uluslararası Dijital Enerji Fuarı'nda şehrin ilk tamamen sıvı soğutmalı süperşarj istasyonu da tanıtıldı.

Planlanan bu inşa projesi, Shenzhen'in 2030 yılına kadar "Süperşarj Şehri" olmasına yönelik daha geniş bir girişimin parçası. Girişim, 2025 yılına kadar şehirde akaryakıt istasyonları kadar çok sayıda süperşarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

Çin Güney Elektrik Şebekesi'ne bünyesindeki Shenzhen enerji arzı bürosu ve Huawei Technologies ortaklığıyla geliştirilen sıvı soğutmalı süperşarj istasyonu, uygun koşullar altında sadece bir saniyede 1 kilometre yol kat etmeye yetecek kadar güç sağlayabiliyor.

Bu yeni teknoloji, geleneksel hava soğutma yöntemlerine kıyasla daha sessiz, daha istikrarlı ve daha güvenli bir şarj ortamı sağlıyor. Ayrıca, aşınmaya daha az maruz kalan parçalar sayesinde ekipmanın ömrü 20 yıla kadar uzayabiliyor.

Planlanan süperşarj istasyonları, şarj altyapısına yönelik artan talebi desteklemek için çoğunlukla havalimanları, yüksek hızlı tren merkezleri, belediye parkları ve ticaret merkezleri gibi yoğun trafiğe sahip alanların çevresinde inşa edilecek.

24.000 yeni enerji ve dijital enerji işletmesine ev sahipliği yapan Shenzhen kentinde 860.000 yeni enerjili araç bulunuyor. Shenzhen Belediye Başkanı Qin Weizhong, kentin yeni enerjili araç penetrasyon oranının yüzde 60'ı aştığını belirtti.

Shenzhen, yeni enerjili araç sayısını 2025 yılına kadar 1,3 milyon adede çıkarmayı amaçlayan bir plan hazırlamıştı.