Çin'in Shanxi eyaleti elektrikli araçlara yönelik şarj ünitelerini artıracak

Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaleti, 2025 yılına kadar halka açık şarj ünitelerinin sayısını 130.000'e çıkarmayı planlıyor. Bu üniteler, 800.000 elektrikli aracın şarj ihtiyacını karşılayacak.

TAİYUAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaleti, elektrikli araçlara yönelik halka açık şarj ünitelerinin sayısını 2025 yılına kadar yaklaşık 130.000'e çıkarmayı planlıyor.

Eyalet yönetimine göre, bu üniteler 800.000 elektrikli aracın şarj ihtiyacını karşılayacak.

Shanxi'de geçen yılın sonunda yaklaşık 287.500 elektrikli araç bulunuyordu ve bu aşamada 1.753 halka açık şarj istasyonu ve 33.593 halka açık şarj ünitesi inşa edildi.

2025 yılına kadar Shanxi'deki halka açık şarj üniteleri 1.278 ilçe, 18.824 idari köy ve yaklaşık 500 manzaralı noktada tam kapsama alanına ulaşacak ve şarj mesafesi 10 kilometreye düşürülecek.