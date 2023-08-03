Çin'in Robot Endüstrisi İstikrarlı Büyüme Kaydediyor

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in robot endüstrisi yılın ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Wang Hong, Çin'de endüstriyel robot üretiminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 222.000 sete, hizmet robotları üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 3,53 milyon sete ulaştığını söyledi.

Wang, "Çin'in robot endüstrisi istikrarlı ve sağlıklı bir gelişme kaydederek küresel robot endüstrisinin bel kemiği haline geldi" dedi.

Çin'de endüstriyel robotlar artık yeni enerjili araçlar, fotovoltaikler ve lityum bataryalar da dahil olmak üzere gelişmekte olan endüstrilerde yaygın olarak kullanılıyor. Hizmet robotları ise tıp ve sağlık, inşaat, yaşlı bakımı ve diğer sektörlerde geniş ölçekte kullanılıyor. Özel robotlar da bilimsel araştırma ve acil kurtarma alanlarında giderek daha önemli bir rol oynuyor.

Wang, "Çin gelecekte endüstriyel inovasyon kapasitesini daha da geliştirecek ve robot endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek" dedi.¦