Çin'in Qinghai eyaletinde yeni astronomik teleskop projeleri için sözleşmeler imzalandı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, Lenghu gözlemevi sahasında gerçekleştirilecek olan çeşitli yeni astronomik teleskop projeleri için sözleşmeler imzalandı. Toplamda 12 optik astronomik teleskop projesi ve 43 astronomik teleskoba sahip olacak olan Lenghu sahası, yaklaşık 2,7 milyar yuanlık yatırımla hayata geçirilecek. Projeler arasında Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nin spektroskopik teleskop projesi ve Peking Üniversitesi'nin Genişleyen Diyaframlı Parçalı Teleskop (EAST) projesi de yer alıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde inşaat halindeki Lenghu gözlemevi sahasının astronomik teleskop projesi görülüyor, 12 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jie/Xinhua)

XİNİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yakın zamanda çeşitli yeni astronomik teleskop projelerinin inşasına yönelik sözleşmeler imzalandı. Projeler, eyaletin en son teknolojiye sahip Lenghu gözlemevi sahasında gerçekleştirilecek.

Lenghu Sanayi Parkı'nın verdiği bilgilere göre yeni sözleşmeler sayesinde Lenghu sahası yaklaşık 2,7 milyar yuanlık (yaklaşık 378 milyon ABD doları) toplam yatırımla 12 optik astronomik teleskop projesi ve 43 astronomik teleskoba sahip olacak.

Yeni girişimlerden birinde Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nin (JUST) spektroskopik teleskop projesi yer alırken diğerinde Peking Üniversitesi'nin önderliğindeki Genişleyen Diyaframlı Parçalı Teleskop (EAST) projesi bulunuyor.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Tsung-Dao Lee Enstitüsü'ne göre JUST teleskobunun tasarımı ve kubbe yapısı tamamlandı ve altyapı ile ana yapının üç yıl içinde tamamlanması ve ardından resmi gözlemlere başlanması bekleniyor.

Enstitü, JUST projesinin, karanlık madde ve karanlık enerji, zaman alanlı astronomi ve ötegezegen keşfi alanlarında bir dizi çığır açan araştırma sonuçlarına ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 500 kişilik daimi sakine sahip küçük kasaba Lenghu, Qinghai-Tibet Platosu'nun Saishiteng Dağı'nda 2.800 metre irtifada bulunuyor.

Lenghu, geceleri gökyüzünün açık olması, istikrarlı atmosfer koşulları ve kuru iklimi ile dünyanın en iyi astronomik gözlemevi bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Lenghu sahasının inşaatına 2018 yılında başlandı.