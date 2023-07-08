Çin'in petrol devi PetroChina'nın yan kuruluşu insansız deniz platformunda deneme çalışması gerçekleştirdi

Çin'in petrol devi PetroChina'nın bir yan kuruluşu olan PetroChina Dagang Petrol Sahası Şirketi'ne ait bir açık deniz platformunda, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde yapılan bir deneme çalışmasında insansız operasyonlar gerçekleştirildi. Şirkete göre, dijital olarak yönetilen platformun inşası ve operasyonları, geleneksel açık deniz sondaj platformlarına kıyasla maliyetlerde yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlıyor. PetroChina Dagang Petrol Sahası Şirketi'nden Gao Zhiyong, bunun şirketin ilk dijitalleştirilmiş açık deniz platformu olduğunu söyledi. Platform, yaklaşık 30 yıldır petrol üreten Zhaodong Petrol Sahası'nda yer alıyor. Sürekli teknoloji yükseltmeleri sayesinde, eski petrol sahasının günlük üretimi son yıllarda azalmadı.