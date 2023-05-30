Çin'in Mürettebatlı Uzay Aracı Shenzhou-16 Uzay İstasyonu Kombinasyonuna Başarıyla Kenetlendi

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının, uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendiğini duyurdu. Ajans, Salı günü sabah saatlerinde fırlatılan uzay aracının uzay istasyonu ile hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketine bağlı Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı, 30 Mayıs 2023. Çin, Salı günü Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak 5 ay sürecek misyon için uzay istasyonu kombinasyonuna üç astronot gönderdi. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının, uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendiğini duyurdu.

Ajans, Salı günü sabah saatlerinde fırlatılan uzay aracının uzay istasyonu ile hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdiğini açıkladı. CMSA, Shenzhou-16 uzay aracının Salı günü Beijing saatiyle 16.29'da Tianhe çekirdek modülünün radyal portuna kenetlendiğini belirtti.

CMSA, tüm işlemin yaklaşık 6,5 saat sürdüğünü kaydetti.

Uzay ajansı, Shenzhou-16 mürettebatındaki üç astronotun, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye gireceğini ve Shenzhou-15 misyonundaki üç astronotun da geri dönüş için hazır olduğunu aktardı.

Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketine bağlı uzay aracı, Salı günü Beijing saatiyle 09.31'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.