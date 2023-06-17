Çin'in ilk toryum reaktörü için işletim izni verildi

Çin'de Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), ülkenin ilk toryum reaktörü için Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsüne işletim izni verdi. Reaktör, erimiş tuzdan elde edilen sıvı yakıt kullanıyor ve geleneksel uranyum reaktörlerine göre çeşitli avantajlar sunuyor. Çin'in toryum rezervleri, ülkenin toplam enerji ihtiyacını 20 bin yıldan fazla sürede karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. Proje 2011 yılında başlatılmış ancak 2018'e kadar inşaat sürecine geçilmemişti.