Çin'in Guizhou eyaletinde 39 büyük veri merkezi bulunuyor

GUİYANG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde halihazırda faaliyet veya inşaat halinde 39 büyük veri merkezi bulunuyor.

Eyaletin büyük veri geliştirme idari bürosunun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Guizhou, süper geniş veri merkezlerinin sayısı bakımından Çin'in önde gelen bölgelerinden biri haline geldi.

Guizhou eyaleti son yıllarda endüstriyel fırsatları değerlendirerek dijital ekonomi, yeni enerjili batarya ve malzemeler gibi yükselen sektörleri güçlü şekilde geliştirdi ve sürekli olarak yeni ekonomik büyüme noktaları oluşturdu.

Guizhou eyaletinde yer alan Guian Yeni Bölgesi an itibarıyla Huawei ve Tencent gibi teknoloji devleri için çok sayıda veri merkezine ev sahipliği yaparken, yaklaşık 500 işletmeyi de kendine çekti.

Büronun müdür yardımcısı Lou Song, eyaletteki dijital ekonominin bileşik büyüme oranının son beş yılda yüzde 18,1'e ulaşarak ülkede ilk sıraya yerleştiğini belirtti.

Eyalet ayrıca işletmelerin dijital dönüşümü ve güncellenmesine yönelik çalışmaları teşvik ederken, Guizhou'nun dijital ekonomisinin kendi gayrisafi yurtiçi hasılası içindeki oranı 2017'deki yüzde 23,6 seviyesinden 2022'de yüzde 39,1'e yükseldi.