Çin'in Geniş Alan Araştırma Teleskobu Andromeda Galaksisi'ni Yakaladı

XİNİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in tüm Kuzey Yarımküre gökyüzünü tarayabilen Geniş Alan Araştırma Teleskobu (WFST), ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde Pazar günü faaliyete başladı. Teleskobun yakaladığı ilk görüntü, 2 milyon ışık yılını aşkın bir uzaklıkta bulunan Andromeda Galaksisi oldu.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi tarafından geliştirilen teleskop, Kuzey Yarımküre'deki en büyük zaman alanlı araştırma tesisi.

Andromeda Galaksisi gökyüzünde geniş bir alana yayıldığı için mevcut astronomik teleskopların, galaksinin ve çevresindekilerin net ve tam görüntüsünü eşzamanlı olarak yakalaması çok zor.

Geniş bir görüş alanı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme becerilerinin bir arada bulunduğu teleskop, Andromeda Galaksisi ve çevresinin çok renkli görüntüsünü elde etmeyi başardı. Teleskop, söz konusu görüntüyü farklı gözlem gecelerinde çekilen 150 fotoğrafı kullanarak oluşturdu.

Tüm kuzey gökyüzünü üç gecede bir tarama yeteneğine sahip teleskobun, dinamik astronomik olayların izlenmesi ve zaman alanlı astronomik gözlem araştırmalarının yürütülmesinde bilim insanlarına yardımcı olması bekleniyor. Teleskobun, Dünya'ya yakın cisimlerin izlenmesi ve erken uyarı alanlarında Çin'in kabiliyetlerini geliştirmesi de umuluyor.

2,5 metre çapındaki teleskop, ortalama 4.200 metre irtifadaki Lenghu kasabasında bulunuyor. Kızıl Gezegen'in yüzeyine benzeyen erozyona uğramış çöl yapısına sahip kasaba, Çin'in "Mars Kampı" olarak biliniyor.